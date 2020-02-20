موجة برد خفيفة لمدة يومين

المواطن – الرياض

كشف المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع الصخري في تغريدة له عبر تويتر: موجة برد خفيفة خلال يومي الخميس والجمعة حتى صباح السبت ٢٦ ~ ٢٨ جمادى الآخرة/ ٢٠ ~ ٢٢ فبراير تسبقها رياح شمالية غربية إلى شمالية.

وتابع: أن نهار الخميس تكون الرياح خفيفة إلى متوسطة السرعة باردة وربما مغبرة قليلًا؛ وذلك على معظم شمال ووسط وشرق المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض ،المطقة الشرقية، نجران)، فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

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