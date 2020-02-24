ميلوفيتش يبدأ مهمته مع الأهلي بعد مباراة النصر

المواطن - مروة نبيل

أصبح المدير الفني الصربي فلادان ميلوفيتش على بُعد خطوة من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تكفل المشرف العام الأمير منصور بن مشعل بقيمة مقدم تعاقده.

⁧#الدوري_مع_وليد⁩ | المراسل وليد الخضير: الأمير منصور بن مشعل دفع أكثر من 40 مليون ريال لـ #الأهلي وكذلك دفع مقدم عقد المدرب ميلوفيتش وسيبدأ مهمته بعد مباراة #النصر.. حتى الآن لم يصل "جانيني" بسبب الوضع الصحي لوالدته وسوزا ومحمد العويس "جاهزين".#SBC pic.twitter.com/wr33L2x2hP — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 24, 2020

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره النصر على ملعب الملز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال مراسل برنامج “الدوري مع وليد”، وليد الخضير: “الأمير منصور بن مشعل متكفل بكل الأمور في كرة القدم، وحتى الآن دفع أكثر من 40 مليون ريال، وتكفل بكامل مقدم عقد الصربي ميلوفيتش وبانتظار توقيعه رسميًّا بعد مباراة النصر”.

وتابع خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “تم دفع رواتب المدرب السويسري كريستيان جروس من قبل إدارة النادي الأهلي ولم يكن بعقده شرط جزائي”.

وبشأن جاهزية لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي، قال: “دجانيني وعد الإدارة بالعودة قبل مباراة النصر وسيُشارك في التدريب الأخير للفريق، ومن المتوقع عودته الثلاثاء بعد الاطمئنان على صحة والدته”.

وأضاف وليد الخضير قائلًا: “جوزيف دي سوزا جاهز وتحت إشارة المدرب، كما أن محمد العويس عاد ويتدرب منذ أسبوعين بالقناع”.

وعن الحملات التي يتعرض لها منصور بن مشعل، قال: “لا يوجد شخص يدعم النادي الأهلي حاليًّا مثله، وإذا خسره الأهلي حاليًّا لن يجد من يدعمه مثله، ومشكلة الجمهور أن اسم الأمير منصور بن مشعل ارتبط بالجوانب المادية فقط، وهذا خطأ”.

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