هازارد جاهز لمباراة الريال ضد سوسيداد

المواطن - مروة نبيل

أنهى المرينغي، اليوم الأربعاء، استعداداته لمباراة الريال ضد سوسيداد المقرر إقامتها، مساء غدٍ، بمشاركة البلجيكي إيدين هازارد.

ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مباراة الريال ضد سوسيداد غدًا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، ويطمح المرينغي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن هازارد تدرب بشكل طبيعي مع لاعبي المرينغي اليوم، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في نوفمبر الماضي ضد باريس سان جيرمان ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “من الممكن أن تكون مباراة الريال ضد سوسيداد بداية عودته، ويضع البلجيكي هازارد عينه على التواجد خلال مواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال”.

وتدرب الويلزي غاريث بيل بشكل طبيعي، كما عاد إلى تدريبات الريال الجماعية اليوم الثلاثي داني كارفاخال، وكاسيميرو ولوكاس فاسكيز بعدما غابوا عن مران الأمس.

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