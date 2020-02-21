هل استحق حسين عبدالغني الطرد؟

المواطن – محمد سمعه

شارك النجم حسين عبدالغني في مباراة الأهلي والفتح، التي أُقيمت أمس الجمعة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المستشار التحكيمي محمد فودة في برنامج “الدوري مع وليد”: “كان يجب طرد حسين عبدالغني في لقاء الأهلي والفتح بسبب عنفه الزائد باللقاء”.

وتعرض الأهلي للخسارة من نادي الفتح بهدف دون رد وفي حضور القائد حسين عبدالغني، حيث سجل اللاعب سفيان بن دبكة هدف نادي الفتح الوحيد بالدقيقة الـ46 من عمر الشوط الأول.

وأطلق الجمهور الأهلاوي كلمات قاسية لنجوم الأهلي واللاعب حسين عبدالغني، وذلك بعد سوء الأداء والخسارة من الفتح.

وكان حسين عبدالغني علّق على موعد اعتزاله قبل مباراة الأهلي والفتح قائلًا: “الناس لا تنظر للأداء داخل الملعب، ولكن ينظرون لعمري وكأنهم يبحثون عن زوجة جديدة لي، وأي إنسان يعمل لابد أن يخطئ، وأنا في النهاية سأتوقف سواء الآن أو بعد سنتين أو بعد 10 سنوات”.

وفي وقت سابق، كشف حسين عبدالغني ما يدور داخل البيت الأهلاوي؛ وذلك بسبب تراجع النتائج بالفترة الأخيرة.

وتحدث حسين عبدالغني في تصريحات إعلامية نافيًا تمامًا وجود تقاعس من لاعبي الأهلي في مباريات الفريق، مضيفًا أن الفريق كان يُعاني بسبب الحظ السيئ في بعض المباريات، ومشيرًا إلى أن إصابة عمر السومة وسعيد المولد ويوسف بلايلي خلال الفترة الماضية أثرت سلبًا على الفريق.

جدير بالذكر أن حسين عبدالغني أكد على أنه يتدرب بجدية، مضيفًا أن قرار مشاركته من عدمها بيد المدرب.

وسبق للنجم حسين عبدالغني الفوز بلقب كأس أمم آسيا عام 1996 مع المنتخب السعودي، إضافة للعب في صفوف نادي النصر وفريق أُحد قبل الانتقال للأهلي.

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