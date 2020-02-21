وصف غريب من الفراج تعقيبًا على خسارة الأهلي

المواطن – محمد سمعه

وصف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، خسارة الأهلي من الفتح وصفًا غريبًا، وذلك بعد أن خسر الراقي بهدف دون رد في الجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم الجمعة من برنامج “الدوري مع وليد”: “الأهلي حالف يزعل جماهيره، ويحرق دمهم، الفيزياء تقول إن السيارة التي تنزل لأسفل تهوي وتسقط لكن الأهلي يعود إلى الخلف، تخيلوا!”.

وأضاف الفراج: “تقول للأهلي ادخل ونافس وهو يقول لا ما أنافس وأحرق دمهم، الله يكون في عون جماهير الأهلي”.

وفي السياق ذاته، تعرض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لكلمات قاسية وهجوم شديد من قبل الجماهير الأهلاوية، وذلك بعد الخسارة في مباراة الأهلي والفتح اليوم الجمعة بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجهت فئات عريضة من جماهير الأهلي كلمات مثل “فريق متخاذل وأشباه لاعبين وفريق يجلب الضغط والسكر، إضافة إلى أهلي فاشل”؛ وذلك تعقيبًا منهم على سوء أداء لاعبي الراقي أمام نادي الفتح الذي كان يحتل المركز الـ16 والأخير في ترتيب جدول الدوري قبل الفوز في مباراة الأهلي والفتح.

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