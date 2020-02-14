وفاة موظف بلدية مكة أثناء تأدية عمله الميداني

المواطن – مكة المكرمة

توفي ناصر رجاء الدعدي، أحد موظفي بلدية مكة المكرمة أثناء تأدية مهام عمله أثناء مباشرة مهمة في الميدان.

ونعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومنسوبو الأمانة زميلهم الذي توفي أثناء أداء واجبه خلال إغلاق مصنع كسارة مخالف.

وعبّر أمين مكة ومنسوبو الأمانة عن صادق مواساتهم لأسرة الفقيد ناصر رجاء الدعدي، سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.

بدورهم عبر العديد من المواطنين عن مواساتهم لأسرة الفقيد حيث قال أحمد المسعودي : “ناصر الدعدي من خيرة موظفي الأمانة توفي أثناء أداء عمله الميداني بكل تفانٍ وإخلاص رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته”.

أما سليمان عبدالحق فقال : “الله يرحمك ويغفر لك يا ناصر ويرزقه الجنة ونعيمها نِعْمَ الأخ ونِعْمَ الصديق ونِعْمَ الرجل”. بينما قال المهندس محمد فلال: “الله يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة وألهم ذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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