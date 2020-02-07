وفاة نجم النصر السابق محمد سعد العبدلي

المواطن - مروة نبيل

توفي نجم نادي النصر والمنتخب السعودي الأول، السابق محمد سعد العبدلي، اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الإعلامي الرياضي مبارك الشهري خبر وفاة العبدلي قبل قليل، وقال: “انتقل إلى رحمة ربه كابتن نادي النصر (محمد سعد العبدلي) أعزي أسرته والوسط الرياضي”.

وتابع الشهري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أسأل الله العظيم أن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة”.

وعلق الكاتب الرياضي خالد حمد القريني: “أتمنى من إدارة النصر كما عودتنا دائمًا أن يكون دخل المباراة القادمة للمرحوم بإذن الله / محمد سعد العبدلي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

ولعب محمد العبدلي في صفوف نادي النصر لمدة 15 عامًا، ويُعتبر ثاني أفضل مهاجم في تاريخه بعد الأسطورة ماجد عبدالله، وتمكن من تسجيل أكثر من 300 هدف مع العالمي والمنتخب السعودي الأول.

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