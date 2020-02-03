3 ذكريات لا تُنسى تُلهب كلاسيكو الهلال والاتحاد

المواطن – محمد سمعه

دائمًا تتمتع مباريات الهلال والاتحاد بمتابعة جماهيرية كبرى، إضافة إلى أن لقاء الكبيرين يشمل العديد من الأحداث والذكريات التي لا يُمكن نسيانها.

ويكون عامل الإثارة هو الطابع الأبرز والحاضر بقوة في كل مباريات الهلال والاتحاد، سواء كانت في دوري أبطال آسيا أو في الدوري السعودي أو في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتُعد الذكرى الأولى، التي تُمثل مصدر سعادة لجماهير الهلال هي هدف النجم ياسر القحطاني في شباك الاتحاد، الذي حسم لقب الدوري السعودي عام 2008، حيث سجل هدف الفوز لأزرق العاصمة بشعر رأسه في شباك الاتحاد خلال لقاء الفريقين في جدة، وأُطلق على هدفه في ذلك الوقت لقب ”هدف شعرة ياسر”.

أما الذكرى الثانية فهي ركل خالد عزيز نجم الهلال السابق للاعب نايف هزازي بالقدم بدون كرة في مشهد سبب الألم للاعب الاتحاد وقتها، حيث طُرد خالد عزيز على إثرها في لقاء جمع بين الفريقين بعام 2009.

ذكرى ثالثة لن تُنسى وهي استفزاز اللاعب نواف العابد لاعب الهلال لجماهير الاتحاد في عام 2017 في ملعب الجوهرة المشعة برقصة غريبة بعدما سجل هدفًا للزعيم في شباك العميد.

استمرت أحداث هذه المباراة في التصاعد والتوتر، حيث طُرد اللاعب فهد المولد بالبطاقة الحمراء المباشرة وقتها بعد تدخله العنيف على اللاعب كارلوس إدواردو لاعب الهلال.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم وقتها العديد من القرارات النارية بتغريم إدارة نادي الاتحاد ربع مليون ريال وإيقاف كل من فهد المولد ونواف العابد.

جدير بالذكر أن مباراة الغد بين الهلال والاتحاد ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر