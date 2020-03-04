آل الشيخ: قرار تعليق العمرة يؤكد أن المملكة خادمة وحامية الحرمين

المواطن - الرياض

قال وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إن قرار وزارة الداخلية بتعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة بسبب كورونا، يأتي امتدادًا للجهود المتواصلة التي تقدمها القيادة الرشيدة للحفاظ على أرواح كل من يقصد الحرمين الشريفين من داخل المملكة وخارجها، وتوفير الحماية لهم من الأوبئة التي تهدد الصحة العالمية.

وتابع : أنه بقرار تعليق العمرة لمن هم داخل المملكة، تأكيد على حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية، لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته وصولًا إلى القضاء عليه بإذن الله.

وختم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بالقول: تثبت المملكة بقراراتها المتعلقة بوقف العمرة من الداخل أو الخارج بأنها تتعامل مع هذا الملف في إطار مسؤولية كاملة بصفتها حامية وخادمة الحرمين الشريفين وأنها لا تتعامل مع هذا الأمر من أية منطلقات اقتصادية كما يحاول البعض ترويجه، حفظ الله المملكة وأدام أمنها واستقرارها.

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