أبها يخطف الفوز من أنياب الفيحاء بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تحقيق فوز ثمين على حساب نادي الفيحاء، بنتيجة ثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح التونسي سعد بقير في إحراز الهدف الأول لنادي أبها بالدقيقة التاسعة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أبها والفيحاء بتقدم الفريق الأبهاوي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح أبها في إحراز الهدف الثاني بالدقيقة الـ80 عبر اللاعب عبدالله القحطاني.

وأصبح رصيد أبها بعد الفوز بثنائية، 30 نقطة بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة بالمركز الحادي عشر.

يذكر أن الهلال كان تعادل اليوم مع ضمك بنتيجة هدف لكل فريق في الجولة الـ22 من الدوري.

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