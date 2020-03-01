أرمينيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران

المواطن - متابعة

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن بلاده سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضية.

وأشار إلى أن الرجل البالغ من العمر 29 عامًا في حالة جيدة الآن، مضيفًا أن السُلطات تعتزم عزل الذين كانوا على اتصال بالمصاب.

وأغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدة أسبوعين.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت أمس السبت، فرض قيود جديدة على السفر من وإلى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وذلك في ضوء تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، لاسيما في الدول الثلاث، التي باتت تعد بؤرا جديدة لانتشار الفيروس مع الارتفاع الجديد في عدد الحالات المصابة في كل منها.

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