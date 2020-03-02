أكاديمية الصندوق الصناعي تعلن فتح التسجيل ببرامج نُخب التدريبية

المواطن - الرياض

تعلن أكاديمية الصندوق الصناعي عن فتح باب التسجيل في برامج نخب التدريبية، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، وذلك بالمسميات التالية:

– الشروط عامة :

أن يكون التقديم لخريجي عام 1418 هـ وما بعده أن تكون الشهادة الجامعية معتمدة من قبل وزارة التعليم معادلة الشهادات الصادرة من جامعات غير سعودية في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج إرفاق ( إفادة تخرج) من الجامعة أو سجل أكاديمي يوضح إنهاء كامل متطلبات التخرج .

– للاطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط ( اضغط هنـا )

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنـا )

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