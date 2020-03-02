أكاديمية الصندوق الصناعي تعلن فتح التسجيل ببرامج نُخب التدريبية
لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير

أكاديمية الصندوق الصناعي تعلن فتح التسجيل ببرامج نُخب التدريبية

2020/03/02
الساعة 12:22 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

تعلن أكاديمية الصندوق الصناعي عن فتح باب التسجيل في برامج نخب التدريبية، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، وذلك بالمسميات التالية:

– الشروط عامة :

  1. أن يكون التقديم لخريجي عام 1418 هـ وما بعده
  2. أن تكون الشهادة الجامعية معتمدة من قبل وزارة التعليم
  3. معادلة الشهادات الصادرة من جامعات غير سعودية
  4. في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج إرفاق ( إفادة تخرج) من الجامعة أو سجل أكاديمي يوضح إنهاء كامل متطلبات التخرج .

– للاطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط ( اضغط هنـا )

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنـا )

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