أكاديمية الصندوق الصناعي تعلن فتح التسجيل ببرامج نُخب التدريبية

المواطن - الرياض
تعلن أكاديمية الصندوق الصناعي عن فتح باب التسجيل في برامج نخب التدريبية، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، وذلك بالمسميات التالية:
– الشروط عامة :
- أن يكون التقديم لخريجي عام 1418 هـ وما بعده
- أن تكون الشهادة الجامعية معتمدة من قبل وزارة التعليم
- معادلة الشهادات الصادرة من جامعات غير سعودية
- في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج إرفاق ( إفادة تخرج) من الجامعة أو سجل أكاديمي يوضح إنهاء كامل متطلبات التخرج .
– للاطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط ( اضغط هنـا )
– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنـا )
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