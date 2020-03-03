أمير المدينة يهدي مسبحته للطفل حمزة: أكبر جائزة أن نراك إمامًا للمسجد النبوي

المواطن - المدينة المنورة

عبّر أمير المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز عن دعمه للطفل حمزة أيوب الذي ودّع مسابقة سنابل لحفظ القرآن في المدينة المنورة.

#فيديو⁩ | 🎥 بعد توديعه إحدى مسابقات ⁧#القرآن_الكريم⁩ ⁩..

الأمير ⁧#فيصل_بن_سلمان⁩ للطالب حمزة عبدالحكيم: الجائزة الكبرى عندما تكبر أن نراك إماماً في ⁧#المسجد_النبوي⁩ الشريف بمشيئة الله. pic.twitter.com/4wcwWGQSPC — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) March 3, 2020

وكان الطفل حمزة ظهر في مقطع فيديو يغالب دموع الحزن بعد توديع المسابقة القرآنية؛ ما جعل العديد من المواطنين يطالبون بمنحه فرصة أخرى.

وأهدى أمير المدينة مسبحته الخاصة للطفل حمزة وقال له : أكبر جائزة أن نراك إمامًا للمسجد النبوي إن شاء الله.

يُذكر أن حمزة يبلغ من العمر 14 عامًا، وأتم حفظ القرآن الكريم كاملًا، وكان أداؤه مميزًا في المسابقة لكن لم يحالفه الحظ في إكمال المنافسات.

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