أمير المدينة يهدي مسبحته للطفل حمزة: أكبر جائزة أن نراك إمامًا للمسجد النبوي
بعد استبعاده من مسابقة حفظ القرآن الكريم

أمير المدينة يهدي مسبحته للطفل حمزة: أكبر جائزة أن نراك إمامًا للمسجد النبوي

2020/03/03
الساعة 4:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

عبّر أمير المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز عن دعمه للطفل حمزة أيوب الذي ودّع مسابقة سنابل لحفظ القرآن في المدينة المنورة.

وكان الطفل حمزة ظهر في مقطع فيديو يغالب دموع الحزن بعد توديع المسابقة القرآنية؛ ما جعل العديد من المواطنين يطالبون بمنحه فرصة أخرى.

وأهدى أمير المدينة مسبحته الخاصة للطفل حمزة وقال له : أكبر جائزة أن نراك إمامًا للمسجد النبوي إن شاء الله.

يُذكر أن حمزة يبلغ من العمر 14 عامًا، وأتم حفظ القرآن الكريم كاملًا، وكان أداؤه مميزًا في المسابقة لكن لم يحالفه الحظ في إكمال المنافسات.

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