أول تعليق من عطيف بعد إصابته بالصليبي

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب عبدالله عطيف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لفترة طويلة، بعدما أثبتت الفحوصات معاناته من قطع في الرباط الصليبي.

وعلق عبدالله عطيف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على إصابته قائلًا: “قدر الله وما شاء فعل والخيرة فيما اختاره الله والحمد لله دائمًا وأبدًا”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة عبدالله عطيف على “تويتر”، وحرصوا على دعمه وطالبوه بعدم الاستعجال في العودة إلى الملاعب حتى لا تتفاقم إصابته، وتمنوا له العودة بمستوى أفضل مما كان عليه.

وكان عبدالله عطيف قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وغادر الملعب في الدقيقة 13.

وأجرى اليوم عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، واتضح خلال المنظار الاستشكافي أن لديه قطعًا في الرباط الصليبي، وتم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها، بتواجد مدير الإدارة الطبية في النادي الدكتور مبارك المطوع.

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