أُحد يتجاوز الهلال ويتأهل إلى نهائي دوري السلة

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي أُحد في الفوز على نظيره الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 80/ 75 في المباراة الفاصلة التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة في جدة.

وكانت المباراة الأولى بين أُحد والهلال في مرحلة “البلاي أوف”، قد انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 59/ 55، فيما تمكن الفريق الأحدي من تحقيق الفوز في المواجهة الثانية بنتيجة 82/ 73.

واحتكم أُحد والهلال إلى اللقاء الفاصل الذي استطاع الفريق الأحدي حسمه لصالحه ليطير إلى المباراة النهائية، ويأمل في استمرار التألق والمنافسة على اللقب.

‏وينتظر الفريق الأول لكرة السلة بنادي أُحد الفائز من مباراة النصر والأهلي لتحديد الطرف الثاني والذي سيقام مساء اليوم على صالة وزارة الرياضة في جدة أيضًا.

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