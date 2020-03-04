إعفاء جميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة من رسوم التغيير والاسترداد

المواطن - الرياض

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، إعفاء عام لجميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية من رسوم التغيير والاسترداد.

كما أعلنت طيران ناس أيضًا إعفاء جميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية من رسوم التغيير والاسترداد.

وأوضحت طيران ناس، في بيان لها، اليوم، أنه نظرًا لاستمرار الوضع الراهن فيما يخص فيروس كورونا المستجد نود إبلاغكم بأن طيران ناس يقدم خيارات إلغاء أو تعديل الرحلات مجانًا على جميع الرحلات الدولية من وإلى المملكة العربية السعودية.

كما أوضحت طيران ناس أن خيارات إلغاء أو تعديل الرحلات مجانًا على جميع الرحلات الدولية سيكون وفقًا للشروط الموضحة أدناه:

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر