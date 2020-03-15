إغلاق المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي في جازان
ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة كورونا

إغلاق المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي في جازان

2020/03/15
الساعة 10:36 مساءً
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المواطن - علي شيبان - جازان

قررت أمانة منطقة جازان إغلاق المجمعات التجارية في جازان وجميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال بشكل مؤقت، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد.

واستثنى قرار إغلاق المجمعات التجارية، السوبر ماركت والصيدليات؛ حيث ستظل متاحة لتقديم خدماتها للمستهلكين.

وقالت الأمانة في بيان لها: “في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، تقرر إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، إضافة إلى منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة جازان، سواء المفتوحة أو المغلقة واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط”.

كما شملت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، بما فيها الحدائق والأنشطة البرية وما في حكمها.

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