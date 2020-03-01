إيفرتون ضد مان يونايتد .. الـVAR يُغضب كالفرت لوين

المواطن - مروة نبيل

أبدى مهاجم “التوفيز”، دومينيك كالفرت لوين، استياءه من الحكم في مباراة إيفرتون ضد مان يونايتد، التي أُقيمت مساء اليوم الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

إيفرتون ضد مان يونايتد:

ولعب إيفرتون ضد مان يونايتد اليوم ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسجل كالفرت لوين هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة، وأحرز برونو فرنانديز التعادل عند الدقيقة 31.

وسدد كالفرت لوين كرة قوية في اللحظات الأخيرة من أحداث مباراة إيفرتون ضد مان يونايتد اليوم، بعدما ارتدت من قدم المدافع، لتُغالط حارس مرمى الشياطين الحمر دافيد دي خيا.

وكان لاعب “التوفيز” جيلفي سيجوردسون على أرض الملعب في وضع التسلل في طريق الكرة، ولكنه أبعد قدميه ولم يلمس تسديدة كالفرت لوين، إلا أن حكم مباراة إيفرتون ضد مان يونايتد لجأ إلى تقنية الفيديو الـVAR وقرر إلغاء الهدف.

وعلق كالفرت لوين على هدفه الملغي في مباراة إيفرتون ضد مان يونايتد قائلًا: “في اللحظة ذاتها لم أكن متأكدًا من صحة الهدف، لكن عندما عدت لرأيته أعتقد أن جيلفي لم يحجب الرؤية من مكانه على الأرض”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “من المنصف القول إنه كان في موقع تسلل، لكن الكرة بعدها ارتدت من الدفاع وهو أبعد قدميه من طريقها، لم يكن الحارس قادرًا على إنقاذها، بالنسبة إلي كمهاجم، كان هدفًا، لكن تقنية الفيديو تقول عكس ذلك”.

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