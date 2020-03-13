ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في إيطاليا إلى 17660 حالة

المواطن - متابعة

ارتفعت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا إلى 17660 حالة اليوم الجمعة.

ويوم أمس، أعلنت السلطات الإيطالية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز الـ1000، فيما ارتفعت الإصابات إلى 15113 حالة.

وقالت السلطات: إنه تم تسجيل 189 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ عدد الوفيات في إيطاليا 1016.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع بشكل كبير وملحوظ، حيث بلغ اليوم الخميس 15113 مصابًا بعد أن كانت عند مستوى 12462 مساء الأربعاء.

إلى ذلك، أغلقت إيطاليا أبوابها للسياح بعد قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بتمديد إجراءات الحجر الصحي إلى جميع أنحاء البلاد، حيث بلغ عدد الحالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا 15113 حالة، فيما راح ضحيته 1016 شخصًا إلى حد الآن.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد أعرب عن أمله في أن يتغير تعامل أوروبا مع وباء كورونا المستجد، بعد أن أعلنته منظمة الصحة العالمية “وباءً عالميًّا”.

وأضاف دي مايو أن “أوروبا ستشهد التغيير شيئًا فشيئًا فنحن بحاجة إلى سلسلة من التدابير للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا”، مشددًا على ضرورة مساعدة الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة.

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