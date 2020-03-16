ارتفاع مصابي فيروس كورونا في الأردن إلى 15 حالة

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيانها صحفي، أن وضع الحالات مستقر وجميعها قادمة من خارج الأردن وأغلبها من دول الاتحاد الأوروبي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباءً عالمياً، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألفاً في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ستة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.‎

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