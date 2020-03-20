استشارية لـ”المواطن”: كورونا قد يكون خطيرًا جدًّا للأطفال أقل من 5 سنوات

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

قالت الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة تبوك واستشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري الدكتورة ليلى البيشي: إنه بحسب الإحصائيات الأخيرة لإصابات الأطفال بفيروس كورونا (COVID-19) في الصين فقد تبين أن الأطفال هم الأقل إصابة بهذا الفيروس؛ ففي تقرير منظمة الصحة العالمية 28 فبراير 2020 ما يقارب 56 ألف حالة إصابة، كان منهم ما يقارب 900 حالة (أقل من 2%) للفئة العمرية أقل من 19 سنة، وتتضمن أعراضه الرشح والكحة وارتفاع بسيط في درجة الحرارة مقارنة بالكبار.

وشددت في تصريحات إلى “المواطن” على أن المرض قد يكون خطيرًا جدًّا للعمر أقل من خمس سنوات؛ مما يستلزم الحفاظ على الأطفال بعيدًا عن كل ما يمكن أن يكون ناقلًا للفيروس، متابعةً أنه لا تختلف طريقة الوقاية من فيروس كورونا لدى الأطفال عن الكبار إلا في كيفية إدراك الإجراءات الوقائية، وبالتالي فهي تقع على عاتق الأب والأم جملة وتفصيلًا في هذا المجال.