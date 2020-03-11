الأهلي يتجرع الهزيمة من التعاون بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي التعاون في تحقيق فوز ثمين للغاية على حساب الأهلي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومع بداية الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الأهلي، تمكن اللاعب نيلدو من إحراز الهدف الأول والوحيد للتعاون بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وحاول النادي الأهلي، بعد ذلك التحرك لإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي نادي التعاون.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والتعاون بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، من مباراة التعاون ضد الأهلي، حافظ التعاون على تقدمه، وسط محاولات من الأهلي لإحراز التعادل حتى انتهى اللقاء بفوز التعاون بهدف دون رد.

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 32 نقطة بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة بالمركز الثالث.

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