الإمارات ترصد 12 حالة كورونا والإصابات الإجمالية 98

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19 ” تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقًا وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصًا من كل من: جنوب إفريقيا، أستراليا، الصين، الفلبين، لبنان، بريطانيا، إيطاليا، إيران، الإمارات وثلاثة أشخاص من الهند.. وأكدت أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وجرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر.