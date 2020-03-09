البلاك بورد والمدرسة الافتراضية يبدآن مهمة التعلم عن بعد

المواطن - الرياض

بالتزامن مع تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة تم تفعيل نظام البلاك بورد والمدرسة الافتراضية لتقديم المقررات الدراسية للطلاب عن بُعد لضمان عدم تعطل العملية الدراسية بحسب مستوى الدراسة

ما هو البلاك بورد ؟

البلاك بورد هو نظام معلومات لإدارة التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة العملية التعليمية في المؤسسة التعليمية عن بُعد.

ويتيح البلاك بورد فرصًا كبيرة للطلبة في أن يتواصلوا مع المقرر الدراسي خارج قاعة المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت، وذلك من خلال هذا النظام الإلكتروني الذي يؤمن له أدوات متنوعة للاطلاع على محتوى المادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق ميسرة بالإضافة إلى التواصل مع أستاذ المقرر وبقية الطلبة المسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية متنوعة.

ويساعد البلاك بورد الطلاب على أخذ الدروس والمحاضرات بدون الذهاب إلى الجامعة فيكون الواجب والامتحان على الإنترنت، وقد يذهبون للاختبار في الكلية أو الجامعة للاختبارات النهائية.

ما هي المدرسة الافتراضية ؟

المدرسة الافتراضية هي نظام يحاكي المدرسة الواقعية حيث يتم التعلُّم عن بُعد من خلال استخدام المواد الإثرائية الرقمية على منصة المدرسة الافتراضية وكذلك تطبيق المدرسة الافتراضية المتاح في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد تحت مسمى منظومة التعليم الموحدة.

ويمكن دخول منصة المدرسة الافتراضية عن طريق الرابط التالي: (هنا)

تعليق الدراسة في السعودية

وكانت وزارة التعليم أعلنت أمس أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره فقد تقرر تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من اليوم الاثنين 14 / 7 / 1441 هـ حتى إشعار آخر.

ويشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.

ووجّه وزير التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

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