التعاون يخسر خدمات العبسي ودرويش

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تفاصيل إصابة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، طلال العبسي وفيصل درويش.

وغاب طلال العبسي عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون اليوم؛ بسبب آلام على مستوى الركبة، فيما شارك في الحصة التدريبية سيدريك أميسي.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها فيصل درويش تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، وسيحتاج لفترة علاج وتأهيل تمتد إلى 3 أسابيع، قبل المشاركة مع التعاون مجددًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، ويستعد لمواجهة الأهلي في الجولة الـ22.

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