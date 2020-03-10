الجمارك السعودية تعلن عن توفر وظيفة إدارية شاغرة
بمسمى مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع التقنية

الجمارك السعودية تعلن عن توفر وظيفة إدارية شاغرة

2020/03/10
الساعة 9:10 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى ( مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع التقنية ) ، وفق التفاصيل التالية :

– مهام الوظيفة

يقوم بإدارة مكتب إدارة المشاريع التقنية وحوكمة محفظة البرامج والمشاريع وضمان متابعة تخطيط وتنفيذ المشاريع وفق الخطة والتكلفة والجودة المتفق عليها.

 – المهارات والمؤهلات

  • 10 + سنة من الخبرة على مستوى عال في إدارة مشاريع تقنية المعلومات.
  • خبرة 3 سنوات في مشاريع التحول الرقمي.
  • إدارة المشروع / البرنامج وتخطيط المهارات والخبرات
  • القدرة على إدارة مجموعة من أنواع المشاريع والمبادرات التجارية المعقدة وبرامج التغيير
  • وجود خبرة في منهجية عالمية لتسليم المشاريع في المنظمة، وتنفيذها
  • فهم معمق لأطر وأدوات إدارة الأداء والمشاريع الرائدة.
  • حاصل على شهادة إدارة المشاريع PMP

– للتقديم من خلال الرابط ( اضغط هنـا ).

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