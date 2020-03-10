الجمارك السعودية تعلن عن توفر وظيفة إدارية شاغرة

المواطن - الرياض
أعلنت الجمارك السعودية عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى ( مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع التقنية ) ، وفق التفاصيل التالية :
– مهام الوظيفة
يقوم بإدارة مكتب إدارة المشاريع التقنية وحوكمة محفظة البرامج والمشاريع وضمان متابعة تخطيط وتنفيذ المشاريع وفق الخطة والتكلفة والجودة المتفق عليها.
– المهارات والمؤهلات
- 10 + سنة من الخبرة على مستوى عال في إدارة مشاريع تقنية المعلومات.
- خبرة 3 سنوات في مشاريع التحول الرقمي.
- إدارة المشروع / البرنامج وتخطيط المهارات والخبرات
- القدرة على إدارة مجموعة من أنواع المشاريع والمبادرات التجارية المعقدة وبرامج التغيير
- وجود خبرة في منهجية عالمية لتسليم المشاريع في المنظمة، وتنفيذها
- فهم معمق لأطر وأدوات إدارة الأداء والمشاريع الرائدة.
- حاصل على شهادة إدارة المشاريع PMP
– للتقديم من خلال الرابط ( اضغط هنـا ).
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