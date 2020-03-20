الجيش الإيطالي ينتشر لعزل المناطق الموبوءة بكورونا
إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات

الجيش الإيطالي ينتشر لعزل المناطق الموبوءة بكورونا

2020/03/20
الساعة 7:03 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن رئيس منطقة لومبارديا الإيطالية، اليوم، أن حكومة بلاده وافقت على نشر الجيش في منطقته لفرض العزل في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أتيليو فونتانا، خلال مؤتمر صحفي، أنه تمت الموافقة على طلب الاستعانة بالجيش، وسيجري نشر 114 جنديًّا في أنحاء لومبارديا، قائلًا: “لا يزال هذا العدد قليلًا جدًّا لكنها خطوة إيجابية”، بحسب وكالة رويترز.

وطلبت لومبارديا من الحكومة تشديد القيود المطبقة بالفعل التي تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات العامة.

في سياق متصل، أعلنت الهند اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) إلى 223 حالة بعد تسجيل 50 إصابة جديدة، فيما سجلت أربع وفيات متأثرة بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان أن عدد الإصابات بالفيروس داخل البلاد وصل إلى 223 إصابة من بينهم 32 أجنبيًّا.

وبحسب البيان ارتفعت الحالات المسجلة بولاية (ماهاراشترا)- التي تعد من أكثر الولايات تضررًا- إلى 52 حالة من بينهم ثلاثة أجانب، في حين سجلت ولاية (كيرالا) 28 حالة بينهم أجنبيان، والعاصمة نيودلهي 17 حالة، وولاية (أوتار براديش) 23 حالة.

وشددت السلطات الهندية الإجراءات الاحترازية بما فيها إغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات وإيقاف حركة الطائرات من البلدان المتضررة وإغلاق الحدود، ووضع قيود على الاجتماعات والمهرجانات الكبيرة.

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azhr hadi alnasri
ضيف
azhr hadi alnasri

إيطاليا أكثر الدول الاوربية بأصابات كورونا والجيش ينتشر لعزل المناطق الموبؤة

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