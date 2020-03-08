الحرس الوطني: لا صحة لاكتشاف مصابين بـ كورونا من منسوبينا

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الحرس الوطني، أنه لا صحة لتغريدة منسوبة لها تزعم اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا من الأفراد في كتيبة الشغب 52 ولواء الملك عبدالله الآلي.

شددت وزارة الحرس الوطني على أن لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور، مهيبة الجميع بأخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط.

ومساء أمس، حذرت وزارة الصحة من أن هناك شائعات متداولة عن حالات أو وفيات بفيروس كورونا الجديد، ومنها أخبار قديمة من عدة سنوات تتداول الآن.

وأكد متحدث الصحة، محمد العبدالعالي، أن هذه الشائعات لا تمت بصلة لفيروس كورونا الجديد، ولا توجد أي حالات مؤكدة عدا ما تم إعلانه.

وتابع: نثق في وعي المجتمع بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية، والتواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس.

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