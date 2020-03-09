الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تعلق نظام البصمة

المواطن - الرياض

أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم الاثنين، تعليق نظام البصمة لمنسوبي الرئاسة.

وقالت البحوث العلمية والإفتاء، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بناءً على توجيه سماحة المفتي العام للمملكة ومتابعة من نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية فقد تقرر تعليق نظام البصمة لمنسوبي الرئاسة، وإثبات الحضور والانصراف عن طريق البيان الورقي، ويأتي ذلك انطلاقاً من الإجراءات الوقائية والجهود الاحترازية التي تقوم بها الدولة حتى إشعار آخر”.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) بلغ 15 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة الصحة بكل من كان في دول ينتشر فيها الفيروس، التواصل فورًا مع مركز “تواصل الصحة 937 ” للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع ، كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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