الزامل منتقدًا فيتوريا: طريقته أمام الفيصلي تُثير الاستغراب والحيرة

المواطن - مروة نبيل

أبدى الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل استغرابه الشديد من طريقة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا أمام الفيصلي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن غياب المغربي عبدالرزاق حمد الله لم يؤثر على النصر.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الفيصلي، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح عنابي سدير في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال الزامل: “أبرز حدث وأثر على الجولة الـ21 وأثر على التنافس هو مدرب النصر فيتوريا واعتبره (خبص) في مباراة الفيصلي بطريقة غير مسبوقة.. مدرب كبير ونحترمه وإضافة للدوري السعودي ومع بقاءه، ولكن ما حدث في المباراة أمر يثير الاستغراب ومحيّر”.

وتابع: “شيء من الطبيعي عندما يكون لاعب مستواه مميز بعدما منحته الفرصة وتمسك فيها ومستواه يزيد والجميع مجمع عليه وهو عبدالإله العمري أن يلعب، ولكن أن تستعين بلاعب غائب منذ 3 شهور هذا أمر غريب”.

وأضاف: “وفي نفس الوقت الظهير الأساسي غائب للإيقاف وتلعب بمهاجم بدلًا من الدفع باللاعب عوض خميس الذي يتم الاستعانة به في آخر 3 أو 4 سنوات عند غياب أي ظهير كيف تحدث هذه الأشياء”.

وواصل: “لابد أن يتم مناقشة المدرب كيف تستعين بلاعب غائب، يجب إعداد اللاعب وتهيئته للعودة، أما من يُرجع الخسارة بسبب غياب عبدالرزاق حمد الله هذا غير منطقي، حضر حمد الله في مباريات وخسر الفريق قبل أيام في الرياض من الفتح متذيل الترتيب”.

واختتم الزامل تصريحاته لبرنامج “الديوانية”، قائلًا: “أنت سجلت هدفين وكان يمكن أن تسجيل الثالث ولا تغيير اللاعبين في المنطقة الخلفية السبب، ولذلك استقبل 3 أهداف”.

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