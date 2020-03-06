الصحة تتجاوب مع مناشدة شقيق شذى عبر “المواطن”.. وتنقلها بالإخلاء الطبي

المواطن - علي شيبان - الرياض - جازان

استجابت وزارة الصحة إلى مناشدة سيف المدخلي، المرابط على الحد الجنوبي، بإنقاذ شقيقته شذى وإحالتها إلى أحد المستشفيات المتخصصة، بعد تدهور حالتها النفسية والصحية؛ جراء تعرضها لحادث مروري أدى إلى تهشم يدها بالكامل.

وقال متحدث صحة جازان محمد دراج تعليقًا على ما نشرته “المواطن” : نوضح لكم أنه تم عمل إحالة طبية للحالة إلى المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وتم قبولها بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وتم نقلها بالإخلاء الطبي مساء يوم الأحد 1 مارس 2020م.

وكان المدخلي قال في تصريحات إلى “المواطن“: إن شقيقته تعرضت ومجموعة من الطالبات الجامعيات لحادث مروري مروع على طريق قرية مجعر التابع لمحافظة صامطة قبل أيام وهن في طريقهن إلى الدوام الجامعي؛ مما أدى إلى وفاة طالبتين من نفس العائلة، حيث توفيت بنت أخيها وبنت خالها، ولا زالت بنت أختها في العناية المركزة، أما أخته فتعرضت إلى تهشم كامل في يدها.

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