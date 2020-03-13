الفيفا يُوصي بتأجيل كافة مباريات مارس وإبريل بسبب كورونا

المواطن - محمد سمعه

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بتأجيل كافة المباريات الدولية التي كان من المقرر إقامتها في شهري مارس وإبريل؛ بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا لتقارير إعلامية فإن توصية الفيفا جاءت حرصًا على إقامة المباريات في جو آمن للاعبين ولعامة الناس.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، اتفق مع الاتحادين الآسيوي والأمريكي الجنوبي على تأجيل كافة مباريات شهر مارس في التصفيات المؤهلة للمونديال؛ بسبب كورونا، على أن يتم تحديدها في وقت لاحق.

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف الدوريات الأوروبية مؤخرًا وإلغاء العديد من الفعاليات الرياضية حرصًا على سلامة مشجعي كرة القدم.

وفي وقت سابق، كشف الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، حقيقة إصابة صلاح بفيروس كورونا، بعد تردد أنباء من الصحف المصرية عن تعرضه لخطر الإصابة بالفيروس.

وكانت صحيفة مصرية قالت: إنه يُوجد اشتباه في إصابة محمد صلاح بكورونا؛ وذلك بسبب مخالطته لحارس بورنموث خلال مباراة ليفربول وبورنموث الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وكتب رامي عباس عبر حسابه في تويتر: “يا للعار، بالحديث عن هذا الأمر الحساس بدون أي معرفة بالشيء، وبدون الاعتماد على المصادر الرسمية، صحف كل ما يهمها هو جذب القراء، ولكن بشكل مقرف ومثير للرعب في الوقت ذاته”.

وجاءت تغريدة رامي عباس لتنفي بشكل قاطع تعرض المصري محمد صلاح للإصابة بكورونا.

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