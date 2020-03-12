المغامسي: على الناس ترك الكثير مما اعتادوه لمواجهة كورونا

المواطن -الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي أن ما تقوم به المملكة من جهود احترازية متتابعة في سبيل تطويق فيروس كورونا يجب أن يصاحبه وعي المواطن والمقيم، وترك كثير مما اعتاده الناس شرعًا أو عُرفًا.

وتابع المغامسي في تغريدة له عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أنه يجب التعاون مع وزارة الصحة وذلك دفعًا لما هو أعظم من الشرور والآفات، مع صدق التوكل على الله والتسليم لقدره.

واتخذت المملكة العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض وتشمل الإجراءات المتّخذة نظافة وتعقيم الأرصفة والساحات في جميع أرجاء المنطقة المركزية ومحيط الحرم المكي والمسجد النبوي والمواقع التاريخية التي يرتادها الزوّار كما يتم تنفيذ حملات تفتيشية في الأسواق التجارية ومحال الأغذية ومختلف المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

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