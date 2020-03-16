بالصور.. مواطن يضع عبارة “السلام نظر” على مدخل مكتبه

المواطن - أحمد العطوي - تبوك
في بادرة تنم عن الوعي الذي وصل إليه المواطن السعودي في مواجهة فيروس كورونا قام المواطن ناصر متروك الرويلي، وهو صاحب مكتب عقار، بوضع لافتات على مداخل مكتبه العقاري كُتب عليها ” السلام نظر ” في إشارة منه إلى عدم المصافحة والاكتفاء برد السلام لفظيا فقط، بالإضافة إلى وضع معقمات يدوية بمكتبه للزوار ومرتادي المكتب.
وقال الرويلي لـ”المواطن” إن هذا الإجراء هو إجراء احترازي وبادرة شخصية منه استشعارًا بخطر الفيروس، كون أن مكتبه يستقبل في اليوم العشرات من الأشخاص بالإضافة إلى العمالة.
وأضاف أن هذا الأمر أتى بعد مشاهدته للحملات الإعلانية التوعوية التي تطلقها الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الصحة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
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