بالصور.. مواطن يضع عبارة “السلام نظر” على مدخل مكتبه

وقال الرويلي لـ”المواطن” إن هذا الإجراء هو إجراء احترازي وبادرة شخصية منه استشعارًا بخطر الفيروس، كون أن مكتبه يستقبل في اليوم العشرات من الأشخاص بالإضافة إلى العمالة.

وأضاف أن هذا الأمر أتى بعد مشاهدته للحملات الإعلانية التوعوية التي تطلقها الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الصحة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

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