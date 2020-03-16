بالفيديو.. ما يجب فعله أثناء الحجر أو العزل الصحي لمصابي كورونا
لا تذهب للعمل أو المدرسة أو أماكن التجمعات

بالفيديو.. ما يجب فعله أثناء الحجر أو العزل الصحي لمصابي كورونا

2020/03/16
الساعة 1:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيروس كورونا الوقاية من كورونا
المواطن - الرياض

وجه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا .

وأوضح المركز، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي “ما يجب فعله أثناء الحجر أو العزل الصحي المنزلي لفيروس كورونا الجديد”، حيث نصح بما يلي:

– البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا من أجل تلقي الرعاية الطبية

– لا تذهب للعمل أو المدرسة أو أماكن التجمعات

– تجنب المواصلات العامة واعزل نفسك عن الآخرين

– الإقامة في غرفة معينة بعيداً عن الآخرين في المنزل

– استخدام دورة مياه منفصلة إذا كان ذلك ممكناً

– ارتداء الكمامة وتغطية فمك وأنفسك بمنديل عن العطاس

– غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية

– تجنب لمس عينيك قبل غسل يديك جيداً

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