بالفيديو.. ما يجب فعله أثناء الحجر أو العزل الصحي لمصابي كورونا

وجه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا .
مايجب فعله أثناء الحجر أو العزل الصحي المنزلي لفيروس كورونا الجديد #وقاية#COVID19 #كوفيد_19 pic.twitter.com/XKes9FVz5P
— المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (@SaudiCDC) March 16, 2020
وأوضح المركز، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي “ما يجب فعله أثناء الحجر أو العزل الصحي المنزلي لفيروس كورونا الجديد”، حيث نصح بما يلي:
– البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا من أجل تلقي الرعاية الطبية
– لا تذهب للعمل أو المدرسة أو أماكن التجمعات
– تجنب المواصلات العامة واعزل نفسك عن الآخرين
– الإقامة في غرفة معينة بعيداً عن الآخرين في المنزل
– استخدام دورة مياه منفصلة إذا كان ذلك ممكناً
– ارتداء الكمامة وتغطية فمك وأنفسك بمنديل عن العطاس
– غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية
– تجنب لمس عينيك قبل غسل يديك جيداً
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