برشلونة ويوفنتوس يتنافسان على ضم ويليان

المواطن - محمد سمعه

سيدخل ناديا يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، في منافسة شرسة وذلك للتعاقد مع اللاعب البرازيلي ويليان نجم نادي تشيلسي الإنجليزي في صيف العام الجاري.

وذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية أن كفة يوفنتوس هي الأرجح للتعاقد مع ويليان على حساب نادي برشلونة خاصة أن عقد ويليان مع نادي تشيلسي سينتهي بعد نهاية الموسم الجاري.

وسيعتمد يوفنتوس على المعرفة السابقة بين ويليان والمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، وذلك من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة أن ساري سبق له تدريب ويليان حينما كان مدربًا للفريق الإنجليزي.

وكان تشيلسي خسر من بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الفترة الأخيرة، مما يُلمح باقتراب تشيلسي من توديع دوري أبطال أوروبا.

وسبق لويليان أن رفض الانتقال لبرشلونة في صيف 2019.

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