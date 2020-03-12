بوتيا يتفوق على مدافعي دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

خطف الإسباني ألبرتو بوتيا الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتفوق الإسباني بوتيا على المدافعين برقم مميز، حيث إنه يُعد أكثر اللاعبين تشتيتَا للكرة خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بواقع 104 مرات.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ونجح في الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ22.

وتقدم الوحدة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة من الفوز في 13 مباراة، وخسارة 9 مواجهات.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر