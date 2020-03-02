تخبطات فنية والجماهير تُحركها.. انتقادات حادة لإدارة الأهلي!

المواطن - مروة نبيل

تعرضت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، والمشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل، لانتقادات؛ بسبب تخبط القرارات، وتعاقدها مع المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش.

وأعرب النقاد الرياضيون في برنامج “كورة”، عن استغرابهم من تعاقد إدارة النادي الأهلي مع ميلويفيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، منتقدين في الوقت ذاته تأثرها بآراء الجماهير خلال الفترة الأخيرة.

وقال ماجد التويجري: “لا زال الأهلي في العمل الإداري وقراراته الفنية يُعاني من التخبط.. الأرقام تؤكد أن المدرب الجديد ليس ضالة الأهلي، ومحمد المحمدي نتائجه كانت جيدة”، مضيفًا: “يجب أن نعتمد في اختيار المدرب على تاريخ”.

وعلق حاتم خيمي قائلًا: “أحيانًا تكون هناك مطالبات صحيحة من الجمهور، لكن مستحيل أن تستمر إدارة الأهلي في السير وراء رأي الجمهور أي شيء ينكتب تمشي وراهم”.

وأضاف عيد الثقيل قائلًا: “اختيارك للمدرب يجب أن يكون مبنيًّا على حاجاتك أنت كفريق، وإذا كانت إدارة الأهلي اختارت ميلويفيتش بناء على احتياجات تراها يمكن أن نقول إنهم نجحوا”.

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