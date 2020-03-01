ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة توتنهام وتعادل يونايتد

المواطن - مروة نبيل

سقط توتنهام هوتسبير ضد وولفرهامبتون على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثية مقابل هدفين، مساء اليوم الأحد، ليواصل التراجع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

ولعب توتنهام هوتسبير ضد وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ28 من البريميرليج؛ وخسر بنتيجة 3/2، سجل ثنائية السبيرز ستيفين بيرجوجين وسيرجي أورييو، فيما هز شباكه مات دوهيرتي، ديجو جوتا وراؤول خيمينيز.

وفي المباراة الأخرى، انتهت مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد التي أُقيمت اليوم أيضًا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة عن طريق دومينيك كالفرت لوين، وسجل برونو فرنانديز التعادل.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم كالتالي؛ ليفربول يُغرد منفردًا في الصدارة برصيد 79 نقطة، يليه مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ليستر سيتي ثم تشيلسي بـ45 نقطة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 42 نقطة، بالتساوي مع وولفرهامبتون، ثم توتنهام برصيد 40 نقطة متساويًا مع شيفيلد يونايتد، يليه أرسنال وبيرنلي برصيد 38 نقطة لكل منهما.

ويتواجد إيفرتون في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 37 نقطة، يليه كريستال بالاس بـ36 نقطة، وبفارق نقطتين عن ساوثهامبتون، ثم نيوكاسل برصيد 32 نقطة، يليه برايتون بـ28 نقطة.

ويقع وست هام يونايتد في المركز الـ16 برصيد 27 بالتساوي مع واتفورد وبورنموث، ثم أستون فيلا برصيد 26 نقطة، ويتذيل نورويتش سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بـ21 نقطة.

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