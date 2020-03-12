ترتيب الدوري المصري .. الأهلي يتصدر وعُقدة جوزيه مستمرة

المواطن - مروة نبيل

حافظ النادي الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، رغم سقوطه في فخ التعادل ضد فريق سموحة بالأمس.

عُقدة جوزيه

ولعب الأهلي ضد سموحة بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري لكرة القدم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لتتوقف سلسلة انتصاراته مع المدرب السويسري رينيه فايلر عند 16 فوزًا متتاليًا.

وأصبح الوصول إلى الرقم القياسي الخاص بالمدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه مع النادي الأهلي بمثابة الحلم الصعب لمدربيه، وذلك على الرغم من رحيله عن الفريق منذ 8 سنوات.

ونجح جوزيه في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق 17 انتصارًا متتاليًا في موسم 2004/ 2005، ولم يستطع أي مدرب معادلة هذا الرقم بعد ذلك، حيث حقق حسام البدري 16 فوزًا فقط موسم 2017/ 2018.

وحقق المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي 10 انتصارات متتالية موسم 2018/ 2019، فيما اكتفى المدير الفني الهولندي مارتن يول بـ6 انتصارات بشكل متتالي في منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب أقرب منافسيه والذي خاض 18 لقاء، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث بـ32 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، ولكنه خاض 16 مباراة فقط، نظرًا لتأجيل مباراته ضد الاتحاد السكندري اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

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