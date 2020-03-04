تشيلسي ضد ليفربول .. إحصائية سلبية تُلاحق كلوب

المواطن - مروة نبيل

حقق المدير الفني الألماني يورجن كلوب رقمًا سلبيًّا، بعد خسارة الريدز في مباراة تشيلسي ضد ليفربول، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي وتوديع البطولة.

تشيلسي ضد ليفربول:

ولعب تشيلسي ضد ليفربول بالأمس على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وفاز البلوز بهدفين دون رد، سجلهما ويليان وروس باركلي في الدقيقتين 64.

وتُعتبر مباراة تشيلسي ضد ليفربول هي الثانية على التوالي التي يخسرها الريدز مع كلوب، حيث هُزم في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمام واتفورد بثلاثية دون رد.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هُزم في مواجهتين متتاليتين دون هز الشباك للمرة الأولى تحت قيادة المدرب الألماني كلوب، الذي تولى تدريب الريدز في أكتوبر عام 2015.

ومنحت مباراة تشيلسي ضد ليفربول رقمًا سلبيًّا آخر للريدز بقيادة كلوب، حيث إن الفريق لم ينجح في الصعود لمنافسات الدور السادس “ربع النهائي” من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي خلال أي موسم منذ تولي المدير الفني الألماني مهمة تدريبه.

ويُعد كأس الاتحاد الإنجليزي هو البطولة الثالثة التي يخسرها الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في الموسم الرياضي الحالي، حيث ودع منافسات كأس الدرع الخيرية بداية الموسم، وخرج من كأس الرابطة بعد خسارته ضد أستون فيلا.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 79 نقطة من 28 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 26 مرة، وتعادل في مواجهة وخسر أخرى.

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