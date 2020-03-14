تعليق نشاط كرة القدم في مصر لمدة 15 يومًا

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قام بتأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري التي كان من المقرر إقامتها اليوم؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، إضافة إلى تأجيل مباراة الزمالك والمصري التي كان من المقرر إقامتها غدًا الأحد أيضًا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتعادل الأهلي مع نادي سموحة في آخر مباريات الدوري المصري بهدف لكل فريق، حيث يتصدر الأهلي حاليًّا ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة وبفارق 16 نقطة عن نادي المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أن الأهلي هو الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري المصري برصيد 41 بطولة كان آخرها في موسم 2018- 2019، حيث فاز باللقب بعد صراع قوي مع نادي الزمالك.

وأتى قرار تعليق النشاط الرياضي بمصر وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر مؤخرًا في أكثر من دولة حول العالم.

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