توتنهام ليس الأول.. ركلات الترجيح عُقدة مورينيو

المواطن - مروة نبيل

ودع توتنهام هوتسبير منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة ضد نورويتش سيتي بالأمس، لتستمر عُقدة ركلات الترجيح مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

توتنهام هوتسبير

ورفض مورينيو مشاهدة تنفيذ ركلات الترجيح، حيث فضل الجلوس على مقاعد البدلاء خلف الجهاز الفني واللاعبين الاحتياطيين، وذلك بسبب الضغوط الكثيرة التي يُعاني منها، خاصة أن الركلات الترجيحية لم تُنصفه في أي مباراة بإنجلترا.

وخسر المدرب البرتغالي 7 مرات عن طريق الركلات الترجيحية في إنجلترا خلال قيادته للثلاثي توتنهام هوتسبير، تشيلسي ومانشستر يونايتد، وذلك وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

توتنهام ليس الأول

ولعب توتنهام ضد نورويتش سيتي بالأمس في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما، قبل ن يخسر السبيرز المباراة بركلات الترجيح.

وسبق أن خسر مورينيو 5 مرات بركلات الترجيح مع فريق تشيلسي، الأولى ضد تشارلتون في كأس الرابطة موسم 2005/ 2006، وهُزم في الموسم التالي أمام ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر تشيلسي تحت قيادة مورينيو أمام مانشستر يونايتد في الدرع الخيرية، وفي الولاية الثانية مع المدرب البرتغالي، خسر البلوز السوبر الأوروبي ضد بايرن ميونيخ عام 2013، وودع كأس الرابطة موسم 2015/ 2016 أمام ستوك سيتي.

وهُزم مانشستر يونايتد تحت قيادة مورينيو أمام ديربي كاونتي في كأس الرابطة بركلات الترجيح، لتكون هزيمته بالأمس ضد نورويتش سيتي هي السابعة بهذه الطريقة.

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