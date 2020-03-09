دجانيني يُربك حسابات الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تسبب نجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس في إرباك حسابات الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، بسبب سفره إلى دبي.

وتم تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى بعض الدول بشكل مؤقت، من أجل السيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، ومن بينها الإمارات.

واستغل دجانيني الإجازة التي منحها ميلويفيتش للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسافر إلى الإمارات، الأمر الذي قد يُسبب أزمة للاعب، خاصة أنه سيخضع عند عودته للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

ومن المتوقع أن تتخذ إدارة النادي الأهلي كافة الاحتياطات اللازمة والضرورية لذلك، خاصة أنه في حالة خضوعه للحجر الصحي، سيغيب عن تدريبات الفريق الأول والمباريات الرسمية خلال فترة هامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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