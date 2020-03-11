دوري محمد بن سلمان .. أمران يُهددان الاتحاد بالهبوط

المواطن - محمد سمعه

واصل نادي الاتحاد نتائجه السلبية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد خسارته الأربعاء من نادي الوحدة بنتيجة هدفين لهدف بالجولة الـ22 من الدوري.

وبعد الخسارة، فإن نادي الاتحاد تجمد رصيده عند 23 نقطة بالمركز الثاني عشر في الدوري.

وأصبح يُوجد أمران فقط يهددان نادي الاتحاد بالاقتراب من المراكز التي تؤدي للهبوط عن دوري المحترفين، حيث أولهما فوز الفتح اليوم الخميس على نادي العدالة، يعني أن الفتح سيُصبح رصيده 22 نقطة بالمركز الرابع عشر، ويكون الفارق بينه وبين الاتحاد نقطة واحدة فقط.

أما التهديد الثاني فهو فوز الحزم في مباراته المقبلة ضد الفيصلي غدًا الجمعة، يعني أن الحزم سيصعد للمركز الثاني عشر ويتراجع الاتحاد للمركز الثالث عشر؛ مما يعني الاتحاد يُصبح مهددًا بالدخول لآخر 3 مراكز في قاع ترتيب دوري المحترفين، وهي المراكز من 14 إلى 16 التي تؤدي للهبوط.

وفي وقت سابق، هاجم الناقد الرياضي جمال عارف، الناقد الحصري لبرنامج الدوري مع وليد، إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وذلك عقب خسارة العميد أمس الأربعاء من الوحدة بنتيجة هدفين مقابل هدف بالجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب جمال عارف عبر حسابه في “تويتر”: “لا حول ولا قوة إلا بالله، تغير لاعبون، وتغير مدربون، والاتحاد مع هذه الإدارة يحتضر”.

جدير بالذكر أن رصيد الوحدة أصبح بعد الفوز 39 نقطة بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة بالمركز الثاني عشر.

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