دوري محمد بن سلمان .. الهريفي يسخر من 3 نجوم في الهلال

المواطن - محمد سمعه

سخر فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق، من 3 لاعبين من نادي الهلال وذلك بعد تعادل أزرق العاصمة اليوم الأربعاء ضد نادي ضمك بهدف لكل فريق في الجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الهريفي عبر حسابه في “تويتر” :”أجيبك يا عبدالمعين تعين، لقيتك يا عبدالمعين تنعان، مثل ماعندنا جوليانو، عندكم غوميز وإدواردو وخربين، لاعبين عايشين على المحلي، قال قهوة قال”.

وظهر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز في مباراة الهلال وضمك، بأداء سيئ للغاية، حيث سنحت له 3 فرص محققة لتسجيل أهداف في الشوط الثاني بمباراة الهلال وضمك لكنه أهدرها جميعًا بغرابة شديدة، ومنع أزرق العاصمة من خطف الفوز والنقاط الثلاث في المباراة.

وقبل انطلاقة مباراة الهلال وضمك، عانى غوميز في المباريات الأخيرة من هبوط ملحوظ في مستواه الفني، حيث توقف رصيده التهديفي عند 14 هدفًا في المركز الثاني بقائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفي وقت سابق، استفز عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر، نادي الهلال وذلك بعد انتهاء مباراة الهلال وضمك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق اليوم الأربعاء بالجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وعقب نهاية مباراة الهلال وضمك قال بغلف عبر حسابه في “تويتر” : “هل تكون بداية السقوط للجار؟ ورجوعه لمركزه الطبيعي خلف العالمي؟ خاصة إذا توقف الدفع السباعي كما حدث اليوم، نقول يا رب، الكورة في ملعب مدرب النصر واللاعبين، فلا تخذلونا”.

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