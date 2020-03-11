دوري محمد بن سلمان .. تحذير لنجوم الأزرق بعد مباراة ضمك ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

قدم نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أداءً سلبيًّا بمباراة ضمك ضد الهلال التي أُقيمت اليوم الأربعاء بالجولة الثانية والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سقط الهلال في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ووجّه الناقد الرياضي عادل التويجري الناقد الحصري لبرنامج الدوري مع وليد رسالة لنجوم الأزرق بعد تعادل ضمك ضد الهلال قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “التعالي يفتك بالهلال!”.

من ناحية أخرى، ارتكب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال، تصرفًا مخالفًا وذلك بعد نهاية مباراة ضمك ضد الهلال اليوم الأربعاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين.

وقال مراسل القنوات الرياضية السعودية أحمد أبو مسمار بعد نهاية مباراة ضمك ضد الهلال: “غوميز انتظر لمدة 90 ثانية فقط، ثم رحل ولم يُجرِ اللقاء الإعلامي، كما أعلم أن النظام ينص على أن اللاعب ينتظر لمدة 90 ثانية بعد سؤال المراسل”.

وقد تُوقع عقوبة على غوميز من قبل لجنة الانضباط بعد مباراة ضمك ضد الهلال، خاصة أنه لم يلتزم بالقانون واللوائح التي تنص على ضرورة حضور اللاعب المطلوب في منطقة الـFLASH INTERVIEWS بعد أي مباراة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهريفي يسخر من 3 لاعبين هلاليين:

من ناحية أخرى، سخر فهد الهريفي، نجم نادي النصر السابق، من 3 لاعبين من نادي الهلال وذلك بعد تعادل أزرق العاصمة اليوم الأربعاء في مباراة ضمك ضد الهلال بهدف لكل فريق في الجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الهريفي عبر حسابه في “تويتر” بعد مباراة ضمك ضد الهلال: ”أجيبك يا عبدالمعين تعين، لقيتك يا عبدالمعين تنعان، مثل ما عندنا جوليانو، عندكم غوميز وإدواردو وخربين، لاعبين عايشين على المحلي، قال قهوة قال”.

أداء سيئ من غوميز:

وظهر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز في مباراة ضمك ضد الهلال، بأداء سيئ للغاية، حيث سنحت له 3 فرص محققة لتسجيل أهداف في الشوط الثاني بمباراة الهلال وضمك لكنه أهدرها جميعًا بغرابة شديدة، ومنع أزرق العاصمة من خطف الفوز والنقاط الثلاث في المباراة.

وقبل انطلاقة مباراة ضمك ضد الهلال، عانى غوميز في المباريات الأخيرة من هبوط ملحوظ في مستواه الفني، حيث توقف رصيده التهديفي عند 14 هدفًا في المركز الثاني بقائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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