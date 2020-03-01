رد فعل الهلاليين بعد تصريحات نجم الاتفاق عن النصر

المواطن - محمد سمعه

أظهرت مجموعة من جماهير نادي الهلال عبر موقع “تويتر” ردود فعلها على تصريحات السلوفاكي فيليب كيش لاعب نادي الاتفاق، التي وعد من خلالها بفوز الاتفاق على الهلال بالجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لإعطاء فرصة للنصر لتقليص فارق النقاط.

وقالت فئات عريضة من جماهير الهلال، إن تصريح اللاعب كيش يُمثل شيئًا إيجابيًا ومُحفزًا لنجوم الهلال من أجل الانتصار على فارس الدهناء، وضمان زيادة فارق النقاط مع نادي النصر إلى أكثر من خمس نقاط.

وتحدث كيش لبرنامج الدوري مع وليد قائلًا: “سنسعى للفوز على نادي الهلال لعيون النصر، وحتى نضمن تقليص الفارق بين الفريقين لمصلحة النصر في الموسم الجاري”.

وتابع كيش: “يجب علينا ألا نُخطئ أمام الهلال إذا أردنا تحقيق الفوز”.

وكان برنامج “الدوري مع وليد” ذكر أن نادي الاتفاق أصدر بيانًا أكد فيه أن تصريحات اللاعب كيش كانت بمثابة مزحة غير موفقة.

ويحتل الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

من ناحية أخرى، أكد الناقد الرياضي والإعلامي محمد البكيري على أن ناديي الهلال والنصر هما الأكثر استفادة من التحكيم في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك تعليقًا على بيان النصر الأخير الذي طالب فيه بتغيير فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام.

وتحدث محمد البكيري للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “يجب أن أقولها وبكل صراحة، الهلال والنصر هما الأكثر استفادة من التحكيم، وليس من حق نادي النصر أن يتبنى آراء الأندية ويتحدث باسمها حول إقالة رئيس لجنة الحكام”.

وأضاف البكيري: “لو كان النصر ذكيًا لكان جمع آراء بعض الأندية ثم رفع بيانه لاتحاد القدم، ولكن تصرفه المنفرد لن يُفيده”.

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