رسالة خالد الغامدي للنصر بعد خسارته بالثلاثة

المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب خالد الغامدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالفيصلي، رسالته إلى فريقه السابق نادي النصر، وذلك بعد خسارته اليوم السبت بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث الغامدي للقنوات الرياضية السعودية بعد المباراة قائلًا: “الفيصلي استحق الفوز، قدم مباراة مثالية من كافة النواحي، ورسالتي إلى النصر لأنه فريقي السابق، هو تمنياتي لهم بالتوفيق في المباريات المقبلة”.

وأضاف الغامدي: “سواء حضر الجمهور أو لم يحضر فالنية كانت موجودة عند لاعبي الفيصلي، وهي تحقيق الفوز والنقاط الثلاث”.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر والفيصلي، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث تقدم النصر سريعًا بالهدف الأول عبر البرازيلي بيتروس بالدقيقة السابعة، ثم تعادل الفيصلي عبر اللاعب إيجور روسي بالدقيقة الخامسة عشرة.

وعاد الفيصلي، وأحرز الهدف الثاني عبر اللاعب لوان غييرمي بالدقيقة الثامنة والعشرين في شباك النصر.

ولم يهنأ الفيصلي بتقدمه سريعًا، حيث نجح النصر في إدراك هدف التعادل عبر اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا بالدقيقة الثلاثين.

وفي الشوط الثاني، تمكن الفيصلي من إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب لوان غييرمي بالدقيقة الـ63.

وأهدر أحمد موسى فرصة تسجيل الهدف الثالث للنصر بعد ذلك، لينتهي اللقاء بفوز الفيصلي بثلاثية لهدفين.

وأصبح رصيد الفيصلي بعد الفوز 34 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد النصر عند 42 نقطة بالمركز الثاني.

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