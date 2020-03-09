رسميًّا.. إيقاف الأنشطة الرياضية في إيطاليا

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، عن تعليق كافة الأنشطة الرياضية في الدولة، بما فيها مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء هذا القرار بعد ارتفاع كبير في عدد الحالات المُصابة، حيث تم اكتشاف 7985 حالة إيجابية، بالإضافة إلى 97 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، ليصل عدد الضحايا إلى 463.

وأكد كونتي أنه سيتم تعميم القرار على إيطاليا بالكامل، وإيقاف كافة الأنشطة الرياضية حتى الثالث من شهر إبريل المقبل.

وكانت اللجنة الأولمبية الإيطالية قد أكدت، أمس الاثنين، أن كافة الفعاليات الرياضية في البلاد ينبغي تأجيلها حتى الثالث من إبريل المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن وزير الرياضة الإيطالي، فينشينزو سبادافورا، قد طالب بإيقاف منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، مع تشديد الحكومة إجراءاتها؛ نظرًا لتفشي الفيروس في البلاد.

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